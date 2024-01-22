الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق طبيب تجميل عاشر شقيقة زوجته القاصر بأكتوبر للمفتي

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة أوراق طبيب تجميل متورط في هتك عرض شقيقة زوجته القاصر معاشرتها، في منطقة أكتوبر إلى المفتي؛ للبت في إعدامه وتحديد جلسة 26 فبراير المقبل للحكم.

ويواجه المتهم عقوبة التعدي على شقيقة زوجته "القاصر" ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها "م.ع. ع" البالغة من العمر 15 عامًا، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى "م.س.م" (مشكو فى حقه)، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى وبمنطقة الحصري.

تبين من التحقيقات أن المتهم قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها إلى شقة خاصة به، وتعدى عليها مرة أخرى لمدة أربعة أيام، وعاشرها معاشرة الأزواج وفض بكارتها بعد إيهامها بالحب.

محكمة جنايات الجيزة طبيب تجميل هتك عرض معاشرة الأزواج أكتوبر

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