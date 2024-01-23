بعد تحديثه.. تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد لكلية الزراعة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الزراعة، بناءً على القرار رقم 186 لسنة 2023 الصادر من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري.

تحديث الهياكل التنظيمية للكليات يسهم في اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وقال الدكتور حسان النعماني، أن تحديث الهياكل التنظيمية للكليات يسهم في اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، ويأتي ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، الي جانب استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية، وإعادة تقييم الوظائف، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الجامعة، للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، وبما يتفق مع رؤية مصر 2030م.

تحديث المسئوليات والاختصاصات لكل تقسيم تنظيمي

وقال أشرف القاضي أمين عام الجامعة أنه تم تحديث المسئوليات والإختصاصات لكل تقسيم تنظيمي دون غموض أو تداخل أو إزدواج، بما يتفق مع تطوير نظم وإجراءات العمل والأنشطة المختلفة، وبما يحقق جودة الحياة الوظيفية والرضا الوظيفي لدى الجهاز الإداري.

وأضافت أماني المصري مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، أن هذا القرار جاء استكمالًا لتعديلات الهياكل التنظيمية لكليات الجامعة، حيث سبق ذلك تحديت واعتماد هيكل كليات التربية الرياضية، الحقوق، العلوم والهندسة، واستحداث هيكل كلًا من كلية الفنون التطبيقية والتراثية والتربية النوعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي (مستوى إدارة عامة)، مشيرة إلى أنه جاري حاليًا دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.