الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضخ استثمارات 91 مليون جنيه لرفع تركيز خام الحديد في مناجم الوحات البحرية

أرشيفية
أرشيفية

تستهدف شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، رفع تركيز الخام بمناجم الحديد والصلب في الواحات البحرية باسثتمارات قدرها 91 مليون جنيه، وفقا لتقرير خطة الموازنة التقديرية للعام المالي 2023-2024.

ووفقا لخطة مشروع الموازنة التقديرية الخاص بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حتي يونيو القادم، حصلت “الدستور” على نسخة منها، فإن شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 313 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو القادم.

 وأكد التقرير الخاص بشركة الصلب للمناجم والمحاجر فإن الشركة تستهدف تحقيق صافي ربح 145 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في شهر يونيو القادم.

 ووفقا للتقرير الخاص بالشركة، فإنه من المقرر العمل على زيادة تركيز الحديد الموجود في  مناجم الشركة، خاصة أنه كان قد أعلن المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أنه يوجد خامات في مناجم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في الوحات البحرية يقدر بنحو 20 مليار دولار.

 وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة استراتيجية خاصة بتعظيم الاشتفادة من الأصول المملوكة للشركات، في إطار العمل على جذب الاسثتمارات الأجنبية والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وفقا لتوجه الدولة الحالي نحو تعميق الصناعة المحلية وجذب الاسثتمارات الأجنبية والتوسع في شراكة القطاع الخاص وزيادة دوره نحو التنمية الاقتصادية التي تستهدفها مصر وفقا لرؤية 2030، حيث تعمل شركات قطاع الأعمال العام علي الاستفادة من الموارد المملوكة والأصول والخامات، في إطار العمل علي خلق فرصة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي والعمل على تنمية موارد الشركات.

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