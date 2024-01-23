الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر بقطاع الأعمال العام: وجود 32 فرصة استثمارية داخل الشركات والمصانع

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

أعلنت مصادر مطلعة في قطاع الأعمال العام وجود 32 فرصة استثمارية داخل شركات ومصانع قطاع الأعمال العام، متاحة للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون مع الاستثمار الأجنبي، بمن فيها الشركات الروسية، موجودة في قطاعات متعددة بشركات قطاع الأعمال، مثل الأسمدة وصناعة الألومنيوم والصناعات المعدنية والكيميائية والأدوية، وتمثل هذه الفرصة حقيقية خاصة في ظل التوجه نحو إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.

وأكدت المصادر أن المنطقة الصناعية الروسية التي سيتم افتتاحها في مصر ستكون فرصة جيدة للغاية للتعاون مع الشركات الروسية في مجالات مختلفة مثل الصناعات المغذية للسيارات والصناعات القائمة على تحويل الخامات المختلفة التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام. 

وأشارت المصادر إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ خطة استراتيجية خاصة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والتصدير من عدد من الشركات لصالح القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 وأشارت المصادر إلى أنه تم النجاح في تعظيم مشاركة القطاع الخاص في إطار العمل على تنمية الموارد المالية والتكنولوجيا الخاصة بالتصنيع، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بهدف مضاعفة حجم العوائد الدولارية من قطاع الصادرات والاستثمارات الأجنبية. وتم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار العمل على تنمية الاستثمار في مصر. 

ويتميز السوق المصري بأنه سوق جاذب يحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية التي تسعى إليها الشركات الأجنبية. وتم تقديم محفزات عديدة للقطاع الخاص في إطار الشراكة وجذبه للاستثمار في مصر أو توسيع الاستثمارات المحلية، وقد ظهر ذلك في أكثر من مشروع للشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

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