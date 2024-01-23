الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. واشنطن ولندن يؤكدان ضرب 8 أهداف فى اليمن

قصف اليمن
قصف اليمن

أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، في بيان مشترك، أن قواتهما شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن.

وقال البلدان في بيان أصدراه بالاشتراك مع أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، الدول الأربع التي شاركت في إسناد هذا الهجوم، إن قواتهما شنت «جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة «سبأ نت» التابعة للحوثيين بشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، وفي عدد من محافظات البلاد.

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