الشهاوى لـ"الشاهد": مشروع ديوان الشعر المصرى فكرة أحمد بهى الدين

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو أستاذ أدب، صاحب فكرة مشروع ديوان الشعر المصري، المقرر طرحه في معرض الكتاب الدولي.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة المشروع جميلة وجعلته يبتعد عن عمله الخاص وانشغل بهذا الأمر لأنه يخص مصريته وهويته لأنه دخل في معارك كثيرة بسبب الشعر المصري بالفصحى، وأشهرها مع الشاعر الفلسطيني سميح القاسم الذي قال إن مصر ليست فيها شعراء الفصحى.

وتابع أنه خلال أحد المهرجانات بالخارج فوجئ بأن سميح القاسم، ممثلًا عن إسرائيل، ووقتها ذهب لمدير المهرجان وقال إنه فلسطيني فرد عليهم بأن الدعوة الموجهة إليه كانت كإسرائيلي ووافق ويوجد محمد علي طه، كان ممثلًا لفلسطين، مؤكدًا أن "قاسم"، قام بكتابة مقال في أخبار الأدب ورد عليه “الشهاوي” بسلسلة ردود وجمال الغيطاني فرح بها.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.