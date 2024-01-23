الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البنتاجون: ضربة جديدة للحوثيين وانفجارات تهز صنعاء (فيديو)

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر الثلاثاء، توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين، بالعاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من المحافظات.

ووفق "البنتاجون"، فإن "الأهداف التي يجري قصفها الآن في اليمن هي منصات صواريخ باليستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة".

ووصف "البنتاجون" الضربات الجوية التي ينفذها هذه الليلة بأنها "الأكبر منذ 12 يناير".

وأوضح "البنتانون" أنه جرى تنفيذ 8 جولات من الضربات الجوية ضد الحوثيين في أقل من 10 أيام.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن الضربات الجوية ضد الحوثيين "هي حملة عسكرية طويلة المدى ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها".

وأفادت مصادر يمنية بسماع دوي انفجارات في صنعاء، وتحدثت عن قصف يستهدف معسكري السواد وخشم البكرة والحفا وقاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية.

وأكدت مصادر يمنية أيضا أن القصف شمل قاعدة "الجند" في تعز.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن "قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية يمنية محلية فيديوهات قالوا إنها للضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين.

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