الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الانتخابات الأمريكية 2024: ما الذي يجب مراقبته ومن يفوز في هامبشاير؟

الانتخابات الامريكية
الانتخابات الامريكية

تتجه الأنظار نحو نيو هامبشاير الأمريكية حيث يقوم المرشحان الرئاسيان الجمهوريان المتبقيان بطرح خطاباتهما في اللحظة الأخيرة في جميع أنحاء الولاية، قبل أن يدلي الناخبون بأصواتهم في 23 يناير.

ومن المقرر أن تكون الانتخابات الثانية في سلسلة من المنافسات التي تجري على مستوى كل ولاية بمثابة اختبار آخر لدونالد ترامب ونيكي هيلي أثناء نضالهما من أجل الحصول على ترشيح حزبهما للرئاسة.

وستضعهم هذه الجائزة في مواجهة الخيار الديمقراطي في نوفمبر المقبل من خلال السباق الرئاسي، ومن المؤكد تقريبًا الرئيس جو بايدن.

فوزاً ساحقاً في ولاية ايوا 

وتأتي الانتخابات بعد أسبوع من تحقيق ترامب فوزا ساحقا في ولاية أيوا، لكنه قد يجد منافسة أشد في هذه الجولة الثانية من التصويت، حيث تتقدم هيلي في استطلاعات الرأي بشكل جيد.

وأعلن رون ديسانتيس، الذي لم يكن من المتوقع أن يؤدي أداءً قويًا في نيو هامبشاير، يوم الأحد أنه سينسحب من السباق الأساسي تمامًا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية لكل من الجمهوريين والديمقراطيين يوم الثلاثاء.

سيدلي الناخبون في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير بأصواتهم بشكل خاص في مواقع اقتراع مختلفة على مدار اليوم، تمامًا مثل الانتخابات الأخرى.

مَن قد يفوز؟

وتحدت حشود كبيرة الظروف المتجمدة للتجمع في مسيرات مؤيدة لدونالد ترامب في نيو هامبشاير، وذلك بعد أن تغلب ترامب على خصومه في ولاية أيوا، يتوقع الخبراء أنه من المرجح أن يتمتع بانتصار آخر بفضل ناخبي ولاية جرانيت.

وقال ماثيو بارتليت، الخبير الاستراتيجي الجمهوري في الولاية: «لنكن واضحين، علامته التجارية تفوز».

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ترامب لا يزال يتفوق بشكل كبير على السيدة هيلي، أقرب منافسيه في المنافسة. وشهدت مسيرات الرئيس السابق في نيو هامبشاير اصطفاف مئات الناخبين في ظروف متجمدة للاستماع إليه وهو يتحدث.

وركزت هيلي، سفيرة الأمم المتحدة السابقة، جهود حملتها الانتخابية على نيو هامبشاير، حيث زارت العشرات من المطاعم والمتاجر المحلية وغيرها من الأماكن في البلدات الصغيرة.

وقالت إن ولاية نيو هامبشاير سوف "تصحح" تصويت ولاية أيوا، وهو ادعاء استخدمه خصومها في الإعلانات الهجومية. وأضافت، وهي حاكمة سابقة لولاية كارولينا الجنوبية، أنها تأمل أن "تعيدها ولايتها إلى الوطن" مع الانتخابات التمهيدية المقبلة في 24 فبراير.

ويحدد الوقت ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ناجحة، وربما كان حصولها على المركز الثالث في ولاية أيوا، خلف ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قد أعاق زخمها.

نيو هامبشاير المرشحان جو بايدن السباق الرئاسي الناخبون

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