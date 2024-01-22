"الجنايات" تعاقب عاطل بالسجن عامًا لمعاشرته قاصر بالنزهة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطل بالسجن سنة لادانته بالاعتداء علي طفلة قاصر ومعاشرتها معاشرة الازواج حتى حملت منه بدائرة قسم شرطة النزهة.

ويكشف أمر إحالة المتهم للمحاكمة أنه في غضون العام الماضي هتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد، مستغلا حداثة سنها بأن اختلي بها بمكان بعيدا عن أعين ذويها داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بخلع ملابسه كاشفا عن عورته كما قام بتعرية المجني عليها وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة واهما إياها بالزواج مستغلا كونها أقل من 18 عامًا حتى حملت منه سفاحًا.