الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حفلات تعذيب للزوجة بالفيديو.. تفاصيل سقوط عاطل سادي في الوايلي

تعذيب
تعذيب

"ما يقع إلاّ الشاطر"، عبارة كانت كلمة السر في سقوط عاطل متهم بتعذيب زوجته  لمدة عامين لقيامه بتوثيق أفعاله الإجرامية عن طريق تصوير حفلات التعذيب بالفيديو.

بداية الاشتباه

البداية كانت بمرور قوة من مباحث قسم شرطة الوايلي، برئاسة المقدم محمد عبد المنعم  لمتابعة الحالة الامنية وتم الاشتباه في شخص وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري.

باقتياده الي ديوان القسم افاد بأنه قادم من احدي المحافظات لزيارة زوجته التي ترقد في مستشفي بدائرة القسم عقب تعديه عليها بالضرب، لكن كانت الصدمة عندما انتقلت القوة الامنية الي المستشفي للتأكد من صحة كلامه فتبين وجود زوجته في العقد الثالث من عمرها وبها إصابات مروعه في كل جزء من جسدها بين حروق وتشريح بآله حاده وصعق كهربائي.

بمحاولة استجواب الزوجة عن حفلات التعذيب التي اقامها الزوج عليها اصابتها حالة من الهلع حتي تبولت علي نفسها من شدة خوفها من المتهم.

بعد محاولات عديدة لتهدئتها افادت بأن المتهم يتعدي عليها يوميا منذ اكثر من عامين ومنعها من رؤية اهليتها وقام بحبسها داخل المنزل.

و استكملت حديثها انه عندما كان يصل المنزل ليواصل حفلات التعذيب كان يبدأ بتسجيل جريمته عن طريق تصوير فيديوهات وهو يتلذذ بتعذيبها.

بمواجهة المتهم وتفريغ هاتفه المحمول تبين صحة ادعاء المجني عليها وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

تعذيب زوجته زوج سادي الوايلي تشويه زو القبض على

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