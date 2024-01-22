للدهون فى الطعام فوائد عديدة.. تعرف عليها

اكتسبت الدهون سمعة أنها تجعل الناس بدينين، وأنها نذير للعديد من الأمراض المزمنة، لكن القليل منه يمكن أن يكون ضارًا مثل الكثير، إلى جانب ذلك يعد الفصل بين الدهون الصحية وغير الصحية أمرًا بالغ الأهمية لفهم تأثيرها على الجسم.

في حين أن العديد من الأفراد المهتمين باللياقة البدنية قد يتخطون الدهون تمامًا لتجنب زيادة الوزن والتهديد بالعديد من الأمراض المزعجة التي تصاحبهم، فإن تناول الدهون الصحية ضروري لوظيفة الدماغ وصحة القلب وصحة الجلد والشعر وصحة العظام والتمثيل الغذائي.

الدهون الصحية

تعتبر كمية معينة من الدهون الصحية مهمة للتحكم في نسبة الكوليسترول أيضًا، حيث أثبتت الدراسات أن الدهون الأحادية غير المشبعة المستخرجة من النباتات قد تخفض نسبة الكوليسترول السيئ وترفع نسبة الكوليسترول الجيد.

تُشتق الدهون الصحية في الغالب من الأطعمة النباتية وهى مخزن لأحماض أوميجا 3 الدهنية. المكسرات والبذور والسمن والأفوكادو والزيتون والأسماك الدهنية والسمسم وزيت فول الصويا كلها مصادر للدهون الصحية، تعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا آخر للدهون الصحية وهى غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة ولكن يجب تناولها باعتدال بسبب محتواها من السكر.

النظام الغذائي

عندما يتعلق الأمر بدمج الدهون في النظام الغذائي، يجب على المرء أن يكون حذرًا بشأن الوضع الصحي أو غير الصحي للدهون. ويجب تجنب السمبوسة والكاتشوري والباكورا والبيتزا والبرجر وغيرها من الأطعمة السريعة لمنع إضافة بوصات إلى الخصر، بينما يجب استهلاك السمن والأفوكادو والمكسرات والبذور باعتدال لتناول الدهون الصحية.

وتعمل الدهون الصحية على تحسين وظائف الجسم، بدءًا من تعزيز أداء الدماغ ودعم التوازن الهرموني وحتى تعزيز صحة القلب والمساعدة في إنقاص الوزن، فإن دمج هذه الدهون في نظامك الغذائي يوفر عددًا لا يحصى من الفوائد.