هل عملية شفط الدهون آمنة؟.. تعرف على الآثار الجانبية والمخاطر المتوقعة

شفط الدهون هو إجراء تجميلي يمكن إجراؤه بأمان وفعالية بواسطة جراح ذي خبرة حيث يتم تحسين الشكل والتناسب عند إزالة رواسب الدهون الزائدة من مناطق معينة من الجسم، وهو الهدف الأساسي لشفط الدهون.

وعلى الرغم من تطبيقه على نطاق واسع، يجب على مرضى شفط الدهون أن يضعوا في اعتبارهم مزايا وعيوب عملية شفط الدهون وفقًا لـ" hindustantimes".

التوقعات

يمكن للمرضى عادةً أن يتوقعوا تحسنًا ملحوظًا في شكل الجسم ومحيطه بعد شفط الدهون، ومع ذلك، فمن الضروري أن تكون لديك توقعات واقعية، وأن تفهم أن هذا الإجراء ليس بديلًا عن فقدان الوزن أو حلًا للسيلوليت.

المخاطر

مثل أي إجراء جراحي، تحمل عملية شفط الدهون مخاطر كامنة، قد تشمل هذه العدوى والنزيف وردود الفعل السلبية للتخدير، بالإضافة إلى ذلك، من الممكن إزالة الدهون بشكل غير متساوٍ أو حدوث تغييرات في إحساس الجلد، على الرغم من أن هذه المشكلات غالبًا ما تكون مؤقتة.

الآثار الجانبية

قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة بعد عملية شفط الدهون التورم والكدمات والانزعاج، والتي عادة ما تهدأ بمرور الوقت، يعد اتباع تعليمات الرعاية بعد العملية الجراحية أمرًا بالغ الأهمية لتقليل هذه التأثيرات وتعزيز التعافي السلس.

ووفقًا لتقرير "hindustantimes" من الضروري بالنسبة للأفراد الذين يفكرون في إجراء عملية شفط الدهون أن يتشاوروا مع جراح تجميل معتمد، ويناقشوا تاريخهم الطبي وتوقعاتهم، حيثُ يسهم التواصل المفتوح والفهم الشامل للإجراء في تحقيق نتيجة إيجابية، كما هو الحال مع أي عملية جراحية، يمكن أن تختلف الاستجابات الفردية، لذا فإن اختيار متخصص مؤهل واتباع الإرشادات قبل وبعد العملية الجراحية هو المفتاح لتجربة شفط الدهون الناجحة.

وبحسب التقرير فإنَّ شفط الدهون، غالبًا ما يطلق عليه اسم "ليبو"، وهو إجراء جراحي بسيط يهدف إلى إزالة رواسب الدهون الزائدة ونحت مناطق معينة من الجسم، وعلى الرغم من أنه يتم تسويقه بشكل خاطئ في بعض الأحيان أو ربطه بالارتجاج كإجراء لفقدان الوزن، إلا أن شفط الدهون هو إجراء لنحت الجسم، وليس بأي شكل من الأشكال يشكل بديلًا للإجراءات التقليدية لفقدان الوزن، على سبيل المثال، إجراءات علاج السمنة، حيث إنها أداة دقيقة لتحسين الملامح".

وأضاف التقرير أن عملية شفط الدهون هي الأنسب للأفراد الذين يحافظون على نمط حياة صحي ولكنهم يعانون من رواسب الدهون الموضعية التي تقاوم النظام الغذائي وممارسة الرياضة، ويمكن للمرضى أن يتوقعوا استشارة شخصية مع الطبيب، حيث يمكن مناقشة الأهداف والتوقعات والعملية الشاملة بدقة.