تشكيل منتخب الرأس الأخضر لمواجهة منتخب مصر بأمم إفريقيا "2023"

أعلن بوبيستا، المدير الفني لـمنتخب الرأس الأخضر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة منتخب مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار"2023"

موعد مباراة منتخب الرأس الأخضر ومصر بأمم إفريقيا 2023

ويواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره منتخب مصر، في تمام العاشرة مساء، على ملعب فيليكس، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة بمجموعات "كان 2023".

تشكيل الرأس الأخضر لمواجهة منتخب مصر

حراسة المرمى: فوسينها

خط الدفاع: سيميدو- بورجيس- كوستا- تافاريس

خط الوسط: روشا- بينا- أندرادي

خط الهجوم: مينديز- تافاريس– رودريجيز.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر بمجموعات "كان 2023"

تنقل مباراة منتخب الرأس الأخضر ومنتخب مصر، في الجولة الأخيرة بمجموعات "كان 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لمنافسات المونديال القاري، داخل منطقة الشرق الأوسط.

كان منتخب الرأس الأخضر حقق مفاجأة مدوية بالتربع على قمة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، ضمن بها الصعود لدور الـ16، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد.