تشكيل منتخب مصر.. زيزو ومرموش ومصطفى محمد يهاجمون الرأس الأخضر

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الرأس الأخضر على ملعب فيليكس هوفويت بوانيى.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر فى العاشرة من مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وفضل فيتوريا خوض المباراة بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، من خلال الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى الوسط ومثلهم فى الهجوم، بالإضافة إلى الرباعى الدفاعى، لتصبح خطة فيتوريا فى تلك المباراة 4/3/3.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هاني-محمد عبدالمنعم– أحمد حجازى– أحمد فتوح

خط الوسط: حمدى فتحى– مروان عطية– إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– عمرمرموش– مصطفى محمد

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على نظيره الرأس الأخضر حتى يضمن التأهل المباشر لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، كثانٍ للمجموعة الثانية بصحبة الرأس الأخضر الذى حسم تذكرة المركز الأول.

ويتواجد محمد صلاح نجم الفراعنة فى مدرجات استاد فيليلكس هوفويت بوانيى لمتابعة المباراة، قبل مغادرة كوت ديفوار فى طريقه إلى إنجلترا لاستكمال رحلة علاجه مع ليفربول.

ويسعى روى فيتوريا للسيطرة على مجريات الأمور من بداية المباراة وعدم منح الفريق المنافس فرصة للسيطرة على اللقاء، وفرض أسلوب اللعب على الفراعنة، إضافة إلى غلق وسط الملعب من خلال ثلاثى الوسط لمنع لاعبى الرأس الأخضر من استغلال المساحات والتسديد على مرمى محمد الشناوى.

يذكر أن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير للفوز على الرأس الأخضر فى مباراة الليلة، لتعويض التعادل فى مباراتى موزمبيق وغانا، والتأهل مباشرة للدور الثانى بأمم إفريقيا، دون انتظار لنتائج الآخرين.