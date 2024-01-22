بعد تأهلهما.. من يرافق الرأس الأخضر والسنغال إلى دور الـ16؟

لم يتمكن سوى منتخبين فقط من تحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الأولين بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج ليصبحا أول منتخبين حسم أمر تأهلهما إلى دور الـ16، وهما الرأس الأخضر في المجموعة الثانية، والسنغال في المجموعة الثالثة.

الرأس الأخضر

مفاجأة المجموعة الثانية عن حق لأن لم يتوقع لها أحد على الاطلاق أن تكون الصاعدة الأولى إلى دور ثمن النهائي متصدرة للمجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراتها في الجولة الثالثة أمام منتخب مصر إذ جمعت 6 نقاط من انتصارين على منتخبي غانا بنتيجة 2 – 1، وموزمبيق بنتيجة ثلاثية نظيفة على الترتيب.

السنغال

التعادل أمام منتخب غينيا في الجولة الثالثة يكفيها لاحتلال مقدمة المجموعة إذ حصدت 6 نقاط من تغلبها في الجولة الأولى على منتخب جامبيا بنتيجة 3 أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية على منتخب الكاميرون بنتيجة 3 – 1.

من المرجح أن تحقق انتصارها الثالث على غينيا.

على الجانب الاخر يوجد 7 منتخبات حصدت 4 نقاط في أول جولتين، وهي غينيا الإستوائية، ونيجيريا في المجموعة الأولى، وغينيا في المجموعة الثالثة، وأنجولا، وبوركينا فاسو في المجموعة الرابعة، ومالي في المجموعة الخامسة، والمغرب في المجموعة السادسة.

غينيا الإستوائية

بدأت البطولة بمفاجأة إذ استطاعت أن تفرض التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله على نيجيريا العريقة في الجولة الأولى بعده فازت على منتخب غينيا بيساو بنتيجة كبيرة 4 – 2 في الجولة الثانية.

يكفيها نقطة واحدة لتمر إلى دور ثمن النهائي لكن تنتظرها مواجهة صعبة للغاية، ومصيرية أمام ساحل العاج في الجولة الثالثة.

من المتوقع أن تخسرها، ويتوقف رصيدها عن 4 نقاط، وتدخل بها في حسابات.

نيجيريا

بدأت البطولة بداية سيئة للغاية بتعادلها مع غينيا الإستوائية لكنها استفاقت في الجولة الثانية، وفازت على ساحل العاج بنتيجة هدف نظيف.

لا تحتاح أكثر من نقطة لتضمن تأهلها إلى دور الـ16 لكن من المرجح أن تعتلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارها الثاني على منتخب غينيا بيساو في الجولة الثالثة.

غينيا

نقطة واحدة تحسم صعودها إلى دور ثمن النهائي إذ جنت 4 نقاط من نجاحها في انتزاع نقطة من الكاميرون في الجولة الأولى بفرض التعادل الإيجابي عليها بنتيجة هدف لكل منهما بعده تغلبت على جامبيا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية لكن الانتصار يمنحها الصدارة، وهو أمر يبدو صعبا.

أنجولا

التعادل مع منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة يكفيها للعبور إلى دور ثمن النهائي إذ في رصيدها 4 نقاط جمعتها من التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الأولى بعده فازت على منتخب موريتانيا بنتيجة 3 – 2 في الجولة الثانية لكن الانتصار يجعلها تمر متصدرة برصيد 7 نقاط.

لكن من الصعب جدا توقع نتيجة مباراة أنجولا مع بوركينا فاسو.

بوركينا فاسو

مثلها مثل أنجولا تماما يكفيها نقطة من المباراة أمام أنجولا إذ في رصيدها 4 نقاط حصدتها من الانتصار على موريتانيا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى، والتعادل مع الجزائر بنتيجة هدفين لمثلهما في الجولة الثانية.

مالي

نقطة واحدة تحتاجها من المباراة مع منتخب ناميبيا في الجولة الثالثة لتحسم تأهلها إلى دور ثمن النهائي إذ في رصيدها 4 نقاط جناها من انتصار على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الأولى، وتعادلت مع منتخب تونس إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثانية.

من المرجح أن تفوز على ناميبيا، وتعتلي صدارة المجموعة.

المغرب

التعادل مع منتخب زامبيا في الجولة الثالثة يمنحها الصدارة إذ جمعت 4 نقاط من الانتصار على منتخب تنزانيا بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادلت مع منتخب جمهورية الكونغو بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الثانية.

من المتوقع أن تصعد إلى دور الـ16 متصدرة بـ7 نقاط بانتصارها على زامبيا.

في حين يوجد 4 منتخبات جمعت نقطتين فقط في أول جولتين، ولا زالت تملك آمال العبور إلى دور ثمن النهائي، وهي مصر في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الرابعة، وزامبيا، وجمهورية الكونغو في المجموعة السادسة.

مصر

لا أمل لها سوى الانتصار على الرأس الأحضر لتضمن تأهلها إلى دور الـ16 وصيفة المجموعة برصيد 5 نقاط لأنها تعادلت مع منتخبي موزمبيق، وغانا بنفس النتيجة هدفين لمثلهما.

الجزائر

لا بديل لها سوى الانتصار على موريتانيا في الجولة الثالثة ليرتفع رصيدها إلى 5 نقاط إذ تعادلت مع أنجولا، وبوركينا فاسو.

الانتصار على موريتانيا شبه مضمون، وتصعد إلى دور ثمن النهائي.

زامبيا

لا يفيدها سوى الانتصار على المغرب ليصل رصيدها إلى 5 نقاط لأنها تعادلت مع منتخبي جمهورية الكونغو، وتنزانيا بنتيجة هدف لمثله.

لكن يبدو الأمر صعبا أن تفوز أو حتى تتعادل مع المغرب، ومن ثم لن تعبر إلى دور الـ16.

جمهورية الكونغو

من المتوقع أن تفوز على تنزانيا في الجولة الثالثة، وتتأهل إلى دور ثمن النهائي بارتفاع رصيدها إلى 5 نقاط إذ تعادلت مع منتخبي زامبيا، والمغرب بنتيجة هدف لكل منهما.

بينما يوجد 4 منتخبات لم تحصد سوى نقطة، وبالرغم من ذلك لم تفقد أمل التأهل، وهي غانا، وموزمبيق، والكاميرون، وتنزانيا.

هناك مواجهة سوف تجمع ما بين غانا، وموزمبيق، والفائز لن يحسم أمر تأهله لكنه يدخل في حسابات التأهل أما نتيجة التعادل، فهي أسوأ نتيجة لأنها تخرج المنتخبين من دور المجموعات.

الكاميرون

لا أمل لها سوى الانتصار على جامبيا ليصل رصيدها إلى 4 نقاط، وتدخل حسابات الصعود إذ تعادلت مع غينيا، وانهزمت على يد السنغال.

تنزانيا

لا فرصة لها سوى الانتصار على جمهورية الكونغو ليرتفع رصيدها إلى 4 نقاط إذ خسرت أمام المغرب، وتعادلت مع زامبيا.

لن تتأهل لأنها لن تفوز على جمهورية الكونغو.