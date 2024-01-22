"تمثل 20% من ناتجها".. الصين تواجه بيانات سلبية بسبب أزمة العقارات

قال أحمد عزام، محلل أسواق المال، إن الأسواق الناشئة حالة منفصلة بالنسبة للأسواق الكبرى لأنها منعزلة، مشيرًا إلى أن الأسواق الناشئة مثل الأرجنيتن وتركيا وأكبرها الصين والأخيرة اقتصاديا مبتعدة بعض الشيء عن سياسة الولايات المتحدة خاصة في البيانات الاقتصادية.

وتابع، أن التضخم سجل في الصين انكماشًا على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، كما أن اليوان الصيني سجل بيانات سلبية واليوم ثبتت الفائدة، ولكنها قد تحركها لخروج التضخم من مرحلة الانكماش.

الصين قد تحتاج لضخ السيولة وتخفيض الأسعار

وأشار إلى أن الصين قد تحتاج لضخ السيولة وتخفيض الأسعار لمحاولة دعم الأفراد اقتصاديًا، موضحًا أن الصين كان يواجه بيانات سلبية بسبب أزمة العقارات لأنها تشكل 20% من الناتج المحلي.

وأكد أن تغيير السياسة النقدية فإن الفيدرالي الأمريكي قد تكون مختلفة بالنسبة للاقتصاديات الناشئة.