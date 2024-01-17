الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير الصين بالقاهرة: إعادة انتخاب الرئيس السيسى يدخل مصر عصرًا ذهبيًا جديدًا

لياو ليتشيانج سفير
لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي يدخل مصر عصرًا ذهبيًا جديدًا، موضحًا أن مصر استطاعت تحقيق وضع اقتصادي مستقر، وتنمية اقتصادية واجتماعية متميزة خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادته، كما أن العلاقات بين البلدين شهدت قفزات كبيرة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف السفير الصيني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الصيني وانج لي أكد خلال لقائه مع الرئيس السيسي أن العلاقات الثنائية شهدت عصرًا ذهبيًا خلال تولي السيسي الرئاسة، مشيرًا إلى أن مصر والصين يحتفلان هذا العام بمرور 10 سنوات على علاقات الشراكة الاستراتيجية فيما بينهما، معربًا عن تطلعه بأن يشهد العقد الثاني من هذه العلاقات الاستراتيجية مزيدًا من النهوض والتطور.

وأكد حرص وزير خارجية الصين أن تكون مصر المحطة الأولى في زياراته إلى إفريقيا خلال الأعوام الماضية مما يؤكد الأهمية التي توليها بكين للعلاقات مع مصر، موضحًا أن وزير الخارجية نقل التهنئة للرئيس السيسي من الرئيس الصيني شي جين بينج لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وأكد أن الرئيس السيسي طلب منه نقل تحياته للرئيس الصيني، حيث تجمعهما صداقة وثقة متبادلة.

وأفاد بأن الصين تدعم المصالح المصرية وخياراتها لتحقيق مصالحها التنموية، مشيدًا بدعم مصر للمصالح الصينية ومبدأ الصين الواحدة.

وقال سفير الصين إن بكين تتطلع إلى إقامة علاقات شراكة استراتيجية أوثق مع مصر في السنوات العشر المقبلة تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى التوافقات الأربعة التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة وهي تعميق الثقة المتبادلة والحفاظ على المصالح المشتركة ودعم بناء الحزام والطريق، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتعزيز الحوار الحضاري والتواصل الشعبي بين مصر والصين في مجالات الثقافة والتعليم والآثار.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إقامة مركز للتنقيب عن الآثار تحت المياه وسوف تقوم بكين بدعم مصر بالبحث عن الآثار المصرية تحت مياه البحر المتوسط.

وشدد على حرص كل من البلدين على تعزيز الحوار والتنسيق في كل القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن وزيري الخارجية وقعا على البرنامج التنفيذي للتعاون في الخمس السنوات المقبلة الذي يعد خارطة طريق مفصلة وشاملة سترفع مستوى العلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أرحب.

 

التعاون بين البلدين في مجال الفضاء شهد نتائج مثمرة

وأفاد بأن بكين تعمل على زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية المصرية وزيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه يتم تسيير 20 رحلة أسبوعيًا بين الجانبين، مشيرًا إلى أن بكين تشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر وتعزيز التعاون في كل المجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتكنولوجيا، وكذلك إقامة منطقة التعاون الاقتصادي في قناة السويس (تيدا)، كما أن التعاون بين البلدين في مجال الفضاء شهد نتائج مثمرة.

وأضاف أن مصر انضمت مؤخرًا لتجمع البريكس، وكذلك إلى البنك الآسيوي للبنية التحتية، موضحًا أن بكين مستعدة للتعاون معها في هذا الصدد.

وعن الوضع في غزة قال السفير الصيني إن كلا الجانبين عبر عن قلقهما من النزاع الجاري في غزة، وتداعياته على الملاحة في البحر الأحمر، مشيدًا بدور مصر في إيصال المساعدات إلى سكان غزة ودعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967.

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وأوضح أن القاهرة وبكين أكدا ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي يشكل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن بكين قدمت دفعات من المساعدات إلى سكان غزة عبر معبر رفح.

وأضاف سفير الصين بالقاهرة أن وزير الخارجية الصين أجرى مباحثات مهمة مع السيد أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العلاقات مع الدول العربية، وأنها تحتفل هذا العام بمرور 20 عامًا على التعاون الصيني العربي، مشيرًا إلى أن بكين تستضيف الاجتماع الوزاري الصيني العربي هذا العام.

التواصل الشعبي بين مصر والصين الرئيس السيسي بناء الحزام والطريق الثقافة والتعليم مجال الفضاء البنك الآسيوي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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