"كونا" تبرز تحذير الرئيس السيسى من خطورة التصعيد العسكرى فى المنطقة

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مؤكدًا ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع.

ونقلت "كونا" تأكيد الرئيس السيسي - خلال لقائه اليوم مع وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس - استمرار مصر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة وإغاثتهم والعمل على تهدئة الموقف.

وأشارت "كونا" إلى أن الوزير جيرابتريتيس اتفق مع الموقف المصري في هذا الصدد، مؤكدًا أن الأزمة الحالية أكدت - مجددًا - الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط، كما أنه تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل باعتبارها القضية المركزية في المنطقة والطريق لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها.