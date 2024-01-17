قيادى بحركة فتح: مصر صمام أمان المنطقة والداعم الأول للقضية الفلسطينية

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، القيادي بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب، أن مصر صمام الأمان في عملية السلام بالمنطقة، كما أنها دائما الداعم والسند للقضية الفلسطينية.

وقال “الرقب” في تصريحات له، على هامش ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة": "إنه لولا مصر وموقفها الدائم والمساند للقضية الفلسطينية لضاعت، وهذا ما أكده الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مرارا وتكرارا".

وأضاف: “أن مصر تعد أكبر دولة في المنطقة ودائما تحمي عملية السلام وتحافظ على القضية الفلسطينية، كما أن الدور المصري واضح وصريح وقوي في دعم الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى لأحداث 7 أكتوبر”، مؤكدا أن الموقف المصري يعد السند الأكبر والأهم في تلك المأساة التي تشهدها غزة ومساندة الشعب الفلسطيني في القطاع، موجها التحية إلى مصر قيادة وشعبا على ما تبذله من أجل مساندة الشعب الفلسطيني.

الإعلام المصري لعب دورًا مهمًا للغاية في نقل الواقع

وأشاد بالدور الذي اتخذته مصر منذ اللحظات الأولى لما وقع في غزة؛ بما يتضمن الموقف السياسي وكافة المستويات، مؤكدا أن الإعلام المصري لعب دورًا مهما للغاية في نقل الواقع وما يحدث من إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني؛ بما آثار الوعي العالمي بما ترتكبه إسرائيل من جرائم.

وأكد أهمية المبادرات والجهود المصرية من أجل دعم القضية الفلسطينية ووقف الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور قمة السلام في هذا الصدد.

وأوضح “الرقب” أن مصر فتحت مستشفياتها وقدمت العلاج المجاني للشعب الفلسطيني الذي يشهد جرائم إبادة من الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أطفال مصر يقدمون مصروفهم الشخصي من أجل دعم شعب غزة، فدائما مصر تعد السند في تلك المعركة.

وأشار إلى أن مصر أرسلت 6 آلاف شاحنة من أصل 9 آلاف شاحنة إغاثية إلى قطاع غزة، مشيدا بالدور المصري الذي رفض التهجير للشعب الفلسطيني من اللحظة الأولى، ومؤكدا أن مصر دورها واضح وقوي في دعم القضية الفلسطينية.