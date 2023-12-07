"القاهرة الإخبارية": تجهيز 135 شاحنة إغاثية تمهيدًا لدخولها غزة عبر معبر رفح

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن عبور 20 شاحنة مساعدات تعبر إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلًا عن أنه جارٍ تجهيز 135 شاحنة إغاثية تمهيدا لدخولها غزة عبر المعبر.

وصول 7 طائرات مساعدات إلى مطار العريش الدولى

وكانت قد أعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري، أول أمس الثلاثاء، عن أن نحو 7 طائرات وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء.

وذكرت المصادر أنه وصلت طائرة من الأردن تحمل 10.23 طن مواد غذائية، وطائرة من الكويت تحمل 40 طنا، وسيارتي إسعاف وعيادة متنقلة، كما وصلت طائرتان من العراق تحملان 9.225 طن أدوية ومستلزمات طبية، وطائرتا مساعدات من إيطاليا تحملان 11.45 طن، وسيارة لاند كروزر، كما وصلت طائرة من أمريكا تحمل 42 طن ملابس ومستلزمات طبية.

وتم تفريغ الطائرات لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر بالعريش، تمهيدا لنقلها لاحقا إلى معبر رفح البري، وتسليمها للجانب الفلسطيني.