الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: أمريكا تستخدم الفيتو لمنع أى قرار يدين إسرائيل

أمجد الشوا
أمجد الشوا

طالب أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بضرورة وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارًا حقيقيًا بوقف إطلاق النار في غزة وتعد شريكًا أساسيًا في الحرب، موضحًا أن الولايات المتحدة تستخدم الفيتو بمجلس الأمن لمنع تمرير أي قرار يدين العدوان الإسرائيلي.

وكانت قد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن؛ لكي يتحمل مسئولياته في وقف فوري لإطلاق النار على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادًا على المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، الخطوة ضرورية جدًا، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

وأدانت الوزارة بشدة الهجوم والتحريض الذي تمارسه دولة الاحتلال ومسئولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، وتعتبره إرهابًا سياسيًا لتثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

جرائم الإبادة الجماعية الاحتلال غزة قطاع غزة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

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