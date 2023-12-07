الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وفي سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسئولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادًا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية، في بيان، صدر اليوم الخميس، هذه المبادرة "خطوة ضرورية جدًا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

كما أدانت بشدة الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسئولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتهما إرهابًا سياسيًا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره، وقيامه بمهامه، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة قادة العالم والدول بدعم مبادرة جوتيريش، والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته، واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.

الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال ادي الأسير الفلسطيني

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