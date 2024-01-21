الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة اقتصادية تكشف أسباب تراجع الاستثمارات فى الصين (فيديو)

الصين
الصين

أكدت الباحثة الاقتصادية ساكشي شري أن الصين تعاني من أزمة استثمارية حادة، نتيجة لعدة عوامل ودوافع اقتصادية وسياسية، في ظل تراجع الاستثمار المباشر إلى أدنى مستوياته في الثلاث سنوات الأخيرة.

وقالت "شري"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الصين تواجه أزمة متواصلة ومتزايدة في العام الجديد، وتحاول إجراء العديد من التعديلات في نظمها الاقتصادية للحد من التراجع الاستثماري.

أوضحت أن الاستثمار الصيني له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وأن هناك تعاونا دوليا لزيادة الشفافية والاستقرار في حجم ونوعية الاستثمارات على المستوى العالمي، وليس فقط في الصين.

وأشارت إلى أن السوق الصينية تعرضت للعديد من التحديات في العقد الماضي، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، وأن هذه الجائحة أثرت سلبًا على العديد من السياسات الاقتصادية في الصين، مما أدى إلى تبعات سلبية على الاستثمارات في الصين.

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