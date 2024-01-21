خبير شئون دولية: مناورة "المدافع الصامد" رسالة ردع لروسيا (فيديو)

تحدث د.أسامة السعيد، خبير الشؤون الدولية عن تداعيات المناورات العسكرية التي أطلقها حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تحمل اسم "المدافع الصامد 2024".

قال السعيد، خلال حواره مع "القاهرة الإخبارية"، إن مناورة المدافع الصامد رسالة ردع واضحة لروسيا، ولها أهدافها الميدانية والسياسية، وهناك العديد من الرسائل التي تقدمها هذه المناورات الأضخم منذ الحرب الباردة، وأوروبا تريد أن تبعث برسالة واضحة لروسيا التي وضعتها استراتيجية الحلف المحدثة في 2022 على رأس المخاطر وفي مقدمة التهديدات الاستراتيجية للحلف، بأن الحلف جاهز ومستعد لمواجهة أي خطر أو تمدد للتحركات الروسية.

وواصل "هناك أيضًا رسالة طمأنة للدول المنضوية في إطار هذا الحلف، أن الحلف لا يزل صامدًا بعد 75 عامًا من تأسيسه، ولم يتراجع عن فكرة الأمن والدفاع التعاوني التي يقوم عليها".