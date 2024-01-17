الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء الصين يتوقع نمو اقتصاد بلاده بنسبة لا تقل عن 5% بنهاية العام

الصين
الصين

ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، أن رئيس الوزراء الصيني لى كويانج أفاد بأن اقتصاد بلاده سينمو وسيتجاوز -ربما بنسبة قليلة- مستوى النمو المقدر للعام 2024 وهو 5%، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي للصين بلغت نسبته 5.2% خلال عام 2023.

وقالت الفاينانشيال تايمز، إن رئيس الوزراء الصيني -الذي كان يتحدث على هامش منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد حاليًا في دافوس- حاول إرسال رسائل إيجابية حول أوضاع الاقتصاد الصيني في هذا المنتدى العالمي، وهو الاقتصاد الذي عانى في العام المنصرم -بحسب الصحيفة- من تراجع في مستويات الثقة فيه.

وأضافت الصحيفة، أن كافة تقديرات الخبراء تشير إلى إمكانية الاقتصاد الصيني استعادة الثقة فيه في غضون عام أو عامين على الأكثر بدءً من العام الجاري.

وكانت تقارير غربية قد توقعت ألا يتجاوز نمو الاقتصاد الصيني بمعيار الناتج المحلي الكلي بنهاية العام 2023 نسبة4.6%، وهو التقدير المتشائم للعام الثالث على التوالي حول اقتصاد الصين الذي عانى آثار الإغلاقات المتعاقبة نتيجة وباء كورونا، وانعكس ذلك على أداء الاقتصاد بحسابات المديونية والتضخم في ميزانية الصين للعام 2022، وجعل اقتصادها لا ينمو سوى بنسبة 2% آنذاك.

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