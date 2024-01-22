الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مليون دولار.. الإسماعيلى يقترب من بيع ياو أنور لحل الأزمة المالية

ياو انور
ياو انور

اقترب مسئولو النادى الإسماعيلي من الموافقة على العرض المقدم من وكيل أعمال الغانى ياوانور الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالدراويش.

وتضمن العرض الذى قدمه وكيل أعمال اللاعب، موافقة الإسماعيلى هاى انتقال ياو انور لنادى البنك الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية نظير مليون دولار لخزينة الدراويش.

كان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وباقى أعضاء المجلس، قد اتفقوا على ضرورة تسويق ياوأنور للحصول على اكبر عائد مادي تمهيدًا لفك حظر القيد بعد سداد الغرامات للمحترفين السابقين التونسي نور الزمان الزموري والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو وناديي كورهوغو الإيفواري وديبور تيفو الاكوادوري .

وتأتى هذه الخطوة من جانب ادارة الإسماعيلى فى محاولة لإنهاء أزمة منع القيد، واستقدام عناصر جديدة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية، لعلاج النقص فى بعض المراكيز فى تشكيلة الفريق، حتى تتحسن الأمور والنتائج خلال الدور الثانى من مسابقة الدورى.

واستغل وكيل أعمال اللاعب الموقف وقدم عرضا شفهيا من البنك الأهلي للنادي للاستغناء عن موكله مقابل مليون دولار 

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي تعاقد مع ياوانور في عهد مجلس يحيى الكومي لمدة خمس سنوات قادمًا من نادي جولد الغاني وسطع نجم اللاعب واصبح هداف الدراويش الموسم الماضي والحالي حتي الأن ولفت نظر جميع الأندية إليه المحلية والخارجية.

ويواجه الجهاز الفني للإسماعيلي مأزقا حرجًا بسب  غياب 11لاعبا اساسيا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل لقاء انبي بالجولة الثالثة والأخيرة للادوار التمهدية لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة المحدد موعده بعد غدا الأربعاء بإستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس بالقاهرة. 

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أوكل في اليومين الأخيرين مهام قيادة استعدادت الفريق الكروي لمواجهة انبي نظرا لغيابة بسب ظروف خاصة ألمت به لمعاونه حمد إبراهيم المدرب وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس الذين صادفهم كثرة الغيابات بين العناصر الأساسية.

الاسماعيلى ياو ياو أنور ايهاب جلال الدراويش

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