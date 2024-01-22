الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مناشدة ونداء عاجل من الهلال الأحمر الفلسطيني للمجتمع الدولي

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني

دعا الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية طواقمه ومقراته في خان يونس، وفق وكالة رويترز. 

وأعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن بالغ قلقه على سلامة طواقمه العاملة في مستشفى الأمل ومقر الجمعية بخانيونس. 

إسرائيل تكثف هجماتها على خان يونس

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الهلال الأحمر الفلسطينى تعلن فقدان الاتصال مع طواقمها فى خان يونس

وكثفت إسرائيل هجماتها على خان يونس في محاولتها المستمرة لمحاصرة المدينة من الاتجاهات كافة.

وذكرت كتائب القسام أنها تصد التقدم الإسرائيلي رغم القصف والقصف المكثف الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى كثيرين، بينهم أطفال.

في هذه الأثناء، شنت إسرائيل هجمات أيضا على المنطقة الغربية من مدينة غزة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في شمال القطاع.

وفقاً لوزارة الصحة في غزة، استشهد25,295 فلسطينياً، وجُرح 63,000 آخرين في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وتشير التقديرات الفلسطينية والدولية إلى أن غالبية القتلى والجرحى هم من النساء والأطفال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في محيط المخيمات المركزية بقطاع غزة وسط قصف مدفعي إسرائيلي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة معاريف، ان وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتامار بن جفير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن تكون هناك حكومة إذا انتهت الحرب.

وأشارت إلى أن 50% من الإسرائيليين غير راضين عن الوضع الاقتصادي، و69% من الإسرائيليين يعتقدون أن وقف تمويل الائتلاف الحاكم ضروري.

من جانبه، قال يوآف جالانت، إن الحرب مع حزب الله ستكون قاسية على إسرائيل ومدمرة على لبنان، كما أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي ولا يوصف.

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