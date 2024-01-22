المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بخطف شخص بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات كما قضت ببراءة سيدة في اتهامهم بخطف شخص وتعذيبه لطلب فدية بمنطقة العجوزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 12393 لسنة 2022 جنايات العجوزة عن أن المتهمين " إبراهيم.ح"هارب، " نبيل. ن. س" 29 سنة عاطل، " شريف. م. ط" 26 سنة - عاطل، "ح. ا" 38 سنة ربة منزل، في يوم 2022/8/11، قام المتهمين من الأول حتى الثالث بخطف المجني عليه "أحمد. س. ف" بطريق التحايل بأن استدرجوه إلى مسرح الجريمة، حيث اتفق معه المتهم الأول على مقابلته بزعم حل خلاف مالي فيما بينهما، فاستجاب لطلبه فاصطحبه الأخير رفقة المتهم الثاني بسيارة وتوجهوا به إلى مسرح الجريمة.

كان المتهم الثالث منتظرًا وصولهم به، وكان ذلك مصحوبًا بطلب فدية بأن هاتفوا ذويه لمساومتهم لدفعهم مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين، طيلة 3 أيام، وكان ذلك مصحوبًا بتعذيبات بدنية بأن تكالبوا عليه وأوثقوا يديه وقدميه وشلوا حركته فانهالوا عليه ضربًا باستخدام سلاحين أبيضين لاحقي الوصف، محدثين به إصابات لإرغامه على سداد مبلغ مالي للمتهم الأول، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.