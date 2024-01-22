الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالقاهرة

عصابي
عصابي

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنايات القاهرة حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، واختراق الحسابات الشخصية، والمحافظ الالكترونية، وتحويل الأموال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص فى اختراق صفحات التواصل الاجتماعى وتحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية ببولاق أبو العلا. 

تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بتضرره من (شخصين) يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله (مبلغ مالى) "دون إصابات" حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، وفى وقت لاحق اكتشف اختراق "المحفظة الإلكترونية" من الهاتف الخاص به وتحويل (مبلغ مالى) إلى حساب رقم هاتف "محدد". 

بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتم ضبطهم (6 أشخاص) وبحوزتهم (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - أجزاء من هواتف محمولة - بعض الشرائح بها تطبيق "المحفظة الإلكترونية" - عدد (5) هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مستخدمة فى اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي"). 

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق التوصل للرقم السرى الخاص بتلك الصفحات والتواصل مع أهلية وأصدقاء مالكى الحسابات منتحلين شخصية المجنى عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق "المحفظة الإلكترونية"، كما تبين وجود (35) عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من 35 رقم هاتف محمول، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد "المستخدم فى الواقعة المشار إليها" على فترات زمنية متفرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابي سرقة الهواتف المحمولة المحافظ الالكترونية

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