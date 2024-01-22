رئيس مصر الجديدة للإسكان: نجحنا في تنفيذ خطة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير محفظة الأراضي

ضمن توجه الدولة

وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أمس الأحد الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٤، عقد مشاركة على تطوير ٨٦٥ فدان تحت العجز والزيادة مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي.

وقال الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة نجحت في تنفيذ خطة مشاركة القطاع الخاص في تطوير محفظة أراضي الشركة، موضحاً أن نسبة مشاركة الشركة تبلغ نحو 28% من الإيرادات للوحدات نصف التشطيب، بالإضافة إلى 3% من قيمة التشطيب.

وأوضح أن عقد المشاركة سيجلب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حد أدنى مضمون قدره 23 مليار جنيه، وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه، مؤكداً أن مدة تنفيذ المشروع حوالي 10 سنوات من تاريخ استصدار أول تراخيص.

مدة التطوير والتسويق والبيع ١٤ سنة

وأوضح أن مدة التطوير والتسويق والبيع ١٤ سنة، موضحاً أن شركة الشرق الأوسط تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري حيث قامت بتطوير عدة مشاريع في مدينة السادس من أكتوبر والساحل الشمالي والعين السخنة، وكلها مشاريع مميزة مثل العين باي والعين فالي ونيو جيزة وهاسيندا، مما سيعود بعوائد مالية مميزة على شركة مصر الجديدة خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن الشركة نجحت في اعتماد التوقيع الخاص عبر الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على المشاركة.

وأضاف أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ستركز خلال المرحلة المقبلة على استمرار تطوير مدينة نيو هليوبوليس واستكمال الشبكات والبنية التحتية والطرق اللازمة للاستمرار في التطوير بها.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير أنه يعد ذلك العقد استمرارا لتطبيق الاستراتيجية التي سبق وتم عرضها علي مجلس الادارة ووزير قطاع الأعمال العام وترسيخا لتوجه الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أنه شهدت الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية حركة تطوير للشركة بالاستعانة ببعض الكوادر من القطاع الخاص بالاضافة الي اعتماد تطوير مبنى جهاز المدينة وبعض الطرق الرئيسية بالمدينة بالاضافة الي بدء الشركة في تأهيل العاملين للحصول علي شهادات توكيد الجودة المتوقع الحصول عليها قبل شهر يونيو ٢.٢٤