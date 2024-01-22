الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة حدوث أزمة في توفير البطاطس بالأسواق الفترة المقبلة

بطاطس
بطاطس

نفي أحمد الشربيني رئيس جمعية مصدري البطاطس، ما يجري تداوله بأن هناك أزمة مرتقبة في توفير البطاطس بالأسواق الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر من أكبر الدول في إنتاج البطاطس في المنطقة، والأولى في إفريقيا.

وأوضح "الشربيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الموسم الجديد لزراعة البطاطس للعروة الصيفي بدأ، لافتًا إلى أنه من المتوقع حصاد الإنتاج في مايو القادم، أن يتوفر أيضًا نحو 20 ألف طن من بذور البطاطس المحلية، ما يغطي احتياجات الزراعة للموسم القادم بشكل كامل، ولا يوجد أزمة في تقاوي البطاطس في مصر.

وأضاف رئيس جمعية مصدري البطاطس في مصر، أن الأسعار الآن مناسبة للمنتج والمستهلك، حيث يتم بيعها الأن في الأسواق للمستهلك بسعر مابين 8 إلى 8.5 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أن البطاطس تصدرات الخضروات في الصادرات خلال الموسم السابق، حيث إن البطاطس المصرية تغزو أسواق العالم، بحجم صادارت يتخطى المليون طن.

وأشار إلى أن إنتاج مصر من البطاطس يصل إلى 6 ملايين طن؛ موزعة مابين التصنيع والتصدير والطرح في السوق المحلي، موضحًا أن  نصيب الفرد في مصر من البطاطس يتراوح سنويًا بين 25 و30 كيلو من البطاطس، فيما يصل نصيب الفرد الأوروبي إلى نحو 150 كيلو سنويًا.

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