الكندوز بـ 280 جنيها والضأن بـ 290.. أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا، اليوم الاثنين، في الأسواق ولدى الجزارين حيث سجل كيلو لحم الكندوز من 280 الى 350 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو الضأن بين 290 الى 300 جنيه، فيما تراوح كيلو اللحم الجملي بين 250 و280 جنيها.

أسعار اللحوم

وسجلت أسعار اللحم المفروم العادى بين 300 و330 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 250 و300 جنيه فى الكيلو، سجلت الكبدة بين 300 و350 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة الزراعة 225 جنيهًا، وبلغ أسعار اللحوم المجمدة من 170 الى 190 جنيها، ووصلت أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا، ويبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيبلغ سعره 150 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 160 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيها، وسعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيها.



وكان أكد الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، قد قال إن الوزارة وضعت خطة لزيادة انتاج اللحوم والألبان من خلال التلقيح الصناعي لإنتاج سلالات جديدة عن التحسين الورارثي، مشيرا إلى أن التحسين الوراثي هو القاطرة التي تمكن من تحقيق زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان. ويتم التحسين الوراثي عن طريق اجراء الانتخاب في القطعان لتكوين قطعان نواة عالية الإنتاجية. وفي الماضي كانت عملية الانتخاب تستغرق مدد طويلة تصل لعشرات السنوات نظرا لطول مدة الجيل في الحيوانات المزرعية.

و اضاف "الشافعي" في تصريحات " خاصة " لـ " الدستور" انه مع التقدم في علوم الوراثة الجزيئية اصبح عملية الانتخاب تتم على المستوى الجيني والتي لا تستدعي الانتظار لحين وصول الحيوان لمرحلة الإنتاج لتحديد كفاءته الإنتاجية، مشيرا إلى أنه من الممكن عن طريق التحليل الجيني معرفة كفاءة الحيوان الإنتاجية مباشرة بعد الولادة.