الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين إثرانقلاب "موتوسيكل" على الطريق الصحراوى بالحوامدية

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شخصين إثر انقلاب موتوسيكل على طريق الصحراوي في الحوامدية لمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا، يفيد بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين فى الطريق الصحراوي بالحوامدية وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان.

 نتائج التحريات

 وتبين من خلال الفحـص والتحري أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحوامدية حادث مرورى الطريق الصحراوي رجال الإسعاف الإجراءات القانونية

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