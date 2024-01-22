حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 22 يناير 2024

تقدم "الدستور" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، الإثنين الموافق 22 يناير لعام 2024، بحسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي:

برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

جسديًا ستبقى بخير، لكن ذهنيًا قد تظل مشغولًا بعض الشيء. سوف تحتاج إلى أن تكون حكيما في اللعب بالأسهم. قد تضطر إلى مراقبة زميلك الذي لا ينوي القيام بأي شيء جيد. قد يرغب أفراد العائلة في مشاركة مشاعره وسيحتاجون إلى شركتك. قد يكون السفر إلى وجهة بعيدة أمرًا مرهقًا. قد يساعدك القليل من الدعم على الصعيد الأكاديمي.

برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

لا تجازف بصحتك اليوم. قد لا يعطي الاستثمار عوائد كبيرة كما كان متوقعا. هناك الكثير مما يجب القيام به، ولكن قد تجد صعوبة في البدء! قد يجد أولئك الذين يضطرون إلى العيش بعيدًا عنهم صعوبة في الانضمام إلى العائلة. من المحتمل أن يصبح بعضكم جزءًا من رحلة رسمية إلى الخارج. من المرجح أن يحصل أولئك الذين يريدون التصرف في الممتلكات على السعر المطلوب.

الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

سوف تجدك الانضباط الذاتي في مقتبل الصحة. قد تكون هناك حاجة إلى بعض الاستثمارات الحكيمة لتجعلك آمنًا ماليًا. ليست هناك حاجة للتسرع في مسألة ليست ملحة. سيتم التغلب على التوترات الداخلية من خلال التخلي عن ضغائن الماضي. من المؤكد أن الباحثين عن المتعة سيقومون برحلة ترفيهية إلى مكان مثير.

السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

إن تحسين الصحة سيمكن البعض من مواصلة روتين حياتهم الطبيعي. تتبخر المخاوف المالية مع ظهور سبل جديدة للكسب. ستكون هناك حاجة إلى بذل الجهود في العمل لتحقيق هدفك. يجب التعامل مع أحد أفراد الأسرة المخطئين دبلوماسيًا. من المحتمل أن تشارك بعض الأعباء الإضافية في نزهة مع الأصدقاء.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

لن تكون دروس اللياقة البدنية وحدها ذات فائدة كبيرة، لذا ركز على التحكم في النظام الغذائي أيضًا. لا تتعجل في دفع ثمن شيء ما دون الحصول على كافة التفاصيل. سوف تتمكن من تجنب الوقوع في مأزق واضح من خلال الاستماع إلى نصيحة أحد كبار الموظفين في مكان العمل. سيكون من الصعب إيجاد الوقت للقيام بعمل منزلي مهم.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

ستبقى الصحة جيدة وتبقيك يقظًا وحيويًا اليوم. إذا كان لديك المال للاستثمار، استثمر الآن وسيبدو الذهب مربحًا! يمكنك المضي قدمًا في مشروع من المرجح أن يصبح مربحًا قريبًا. يمكن للشباب تنظيم أعمالهم في المنزل وإضفاء الحيوية على الجبهة الداخلية. يمكن أن تشعر بالألم لعدم دعوتك لزيارة شخص قريب منك.

الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

من المحتمل أن تختار الأطعمة الصحية. أولئك الذين يحتاجون إلى قرض سيكونون قادرين على الحصول على عقوبات. كفاءتك في العمل ستكون محل تقدير الجميع. سيتم التغلب بنجاح على الوضع المجهد على الجبهة الداخلية. يجب على أولئك الذين يشعرون بالتعب ألا يتطوعوا للقيادة في رحلة طويلة.

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

يمكن أن يجبرك تدهور الصحة على اختيار نمط حياة صحي. يمكن للإنفاق غير المتوقع أن يهز مركبك المالي بشدة. قد يتم تضمينك في مشروع مستمر في العمل. سيأتي دعم العائلة عندما تكون في أمس الحاجة إليه. ستكون الرحلة القصيرة ممتعة وتجديد النشاط.

برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

قد تكون الجهود المتضافرة قادرة على التخلص من المرض. من المحتمل أن تكون هناك عوائد جيدة من صفقة عقارية بالنسبة للبعض. ومن المتوقع حدوث استراحة جيدة على جبهة العمل. ستصبح الواجهة الداخلية مكانًا ممتعًا اليوم مع وصول الأصدقاء أو العلاقات. من المحتمل أن تستمتع برحلة قصيرة إلى مكان ما خارج المدينة.

برج الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

من المرجح أن يتعافي المرضى بأعجوبة. قد تحتاج إلى توفير المال. ستتمكن من تدريب عقلك على البقاء هادئًا في الظروف الصعبة. يمكن لشاب العائلة أن يصر على فعل شيء لا توافق عليه. السفر برا إلى مكان بعيد يمكن أن يسبب مشاكل. يوم جيد للتخلص من الممتلكات.

الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

من المهم اختيار المسار الصحيح على الصعيد الصحي. من الأفضل تجنب الاستثمار المشكوك فيه لأنه قد يؤدي إلى خسارة المال. سوف تحتاج إلى توقع تحرك المنافس لتبقى سالمًا. قد يشعر البعض منكم بالقلق بشأن زواج طفل أو أخ مؤهل. كن مستعدًا بشكل كافٍ قبل الانطلاق في الرحلة.

الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

خذ قسطًا كافيًا من الراحة لتجديد نشاطك. إزعاج رصيدك البنكي عن طريق سحب الأموال فقط إذا كان عليك ذلك. قد يطل التنافس في مكان العمل برأسه القبيح اليوم، لذا كن حذرًا. يمكنك أن تجد أحد كبار السن في العائلة عابسًا ويتمتع بمزاج أخف اليوم. قد لا يحالفك الحظ في سحب شقة أو قطعة أرض.