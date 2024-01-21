الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خريشة: نتابع مع "الصحة العالمية" أوضاع المعتقلين بسجون الاحتلال

السفير إبراهيم خريشة
السفير إبراهيم خريشة

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إنه بعد مرور 106 يومًا من المذبحة التي يتابعها العالم على شاشات التلفزيون بـغزة وراح ضحيتها بين شهيد وجريح أكثر من 100 ألف ووصل عدد الشهداء في الضفة الغربية 400 شهيد، والمعتقلين 6 آلاف و4آلاف جريح.

منظمة الصحة العالمية تعاني من شح المواد الطبية

أضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يتابعون مع منظمة الصحة العالمية أوضاع المعتقلين بسجون الاحتلال ، مؤكدًا أن المنظمة تواجه مشكلة كبيرة وهي شح المواد الطبية، كما يوجد مشكلة أخرى وهي إيصال المواد لشمال قطاع غزة وأنها أحوج ما تكون لرشفة ما أو رغيف خبز وأدوية.

وأكد أن جيش الاحتلال خلف دمارًا غير مسبوقًا في البنى التحتية بقطاع غزة، كما  يوجد صعوبة في إيصال المساعدات لمنطقة شمال القطاع. 

السفير إبراهيم خريشة الصحة العالمية وضاع المعتقلين سجون الاحتلال الإسرائيلي غزة

مواد متعلقة

كيف تهدد عائلات الرهائن المحتجزين في غزة مستقبل نتنياهو؟

تنكيس الجامعات والمدارس.. كيف دمّر الاحتلال قطاع التعليم في غزة؟

دور العبادة في غزة.. من رموز الأمل إلى أهداف عسكرية

سياسى فلسطينى: مواطنو شمال غزة ماتوا من الجوع

نتنياهو: غزة بعد الحرب يجب أن تكون منزوعة السلاح

بمشاركة الآلاف.. مظاهرة فى بروكسل تنديدًا بمواصلة العدوان الإسرائيلى على غزة

الاحتلال: مقتل أحد جنودنا واحتجاز جثته في غزة منذ 7 أكتوبر

الليلة.. اعتصام مفتوح لأهالى المحتجزين فى غزة أمام مقر إقامة نتنياهو

الأكثر قراءة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة