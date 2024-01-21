خريشة: نتابع مع "الصحة العالمية" أوضاع المعتقلين بسجون الاحتلال

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إنه بعد مرور 106 يومًا من المذبحة التي يتابعها العالم على شاشات التلفزيون بـغزة وراح ضحيتها بين شهيد وجريح أكثر من 100 ألف ووصل عدد الشهداء في الضفة الغربية 400 شهيد، والمعتقلين 6 آلاف و4آلاف جريح.

منظمة الصحة العالمية تعاني من شح المواد الطبية

أضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يتابعون مع منظمة الصحة العالمية أوضاع المعتقلين بسجون الاحتلال ، مؤكدًا أن المنظمة تواجه مشكلة كبيرة وهي شح المواد الطبية، كما يوجد مشكلة أخرى وهي إيصال المواد لشمال قطاع غزة وأنها أحوج ما تكون لرشفة ما أو رغيف خبز وأدوية.

وأكد أن جيش الاحتلال خلف دمارًا غير مسبوقًا في البنى التحتية بقطاع غزة، كما يوجد صعوبة في إيصال المساعدات لمنطقة شمال القطاع.