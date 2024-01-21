الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مضاعفات الالتهاب الرئوي ومخاطر التشخيص المتأخر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشكل الالتهاب الرئوي مخاطر على الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن والرضع والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وتشمل عوامل الخطر التدخين، وأمراض الجهاز التنفسي، والملوثات البيئية. 

وتشمل الأعراض السعال والحمى وضيق التنفس وألم في الصدر. يمكن أن تشمل المضاعفات خراجات الرئة، والانصباب الجنبي، وفشل الجهاز التنفسي، والفشل الكلوي، والتهاب السحايا، والتهاب الدماغ، وتجرثم الدم، والإنتان. يعد التشخيص المبكر والعلاج والتطعيم أمرًا بالغ الأهمية للوقاية.

مع تشابه الأعراض.. الفرق بين الالتهاب الرئوي وكورونا الجديد

الالتهاب الرئوي

يشكل الالتهاب الرئوي وهو حالة التهابية في الرئة، مخاطر مختلفة، خاصة بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة “كبار السن والرضع والأفراد” الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين يعانون من حالات صحية مزمنة يواجهون قابلية أعلى للإصابة. التدخين وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والتعرض للملوثات البيئية يزيد من المخاطر.

أسباب الالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي بسبب كائنات حية مختلفة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات وغيرها من الكائنات غير النمطية.

الأعراض

الأعراض المعتادة هي السعال، والحمى، وضيق التنفس، وألم في الصدر، والتعب، وآلام في الجسم، وأحيانا سعال الدم. تزداد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي خلال فصل الشتاء خاصة لدى الفئات السكانية الضعيفة. وتسبب الرياح الباردة جفاف مخاط الجهاز التنفسي وتشنج القصبات الهوائية، كما أن هناك زيادة في الالتهابات بسبب الازدحام الداخلي. كما أن انخفاض درجة حرارة الجسم في الشتاء يضعف جهاز المناعة.

يساهم تأخر الرعاية الطبية، وعدم كفاية التطعيمات، وضعف الصحة العامة في زيادة القابلية للإصابة. إن التعرف على عوامل الخطر، واعتماد تدابير وقائية مثل التطعيمات، والحفاظ على النظافة الجيدة، والسعي للحصول على رعاية طبية فورية أمر بالغ الأهمية في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالالتهاب الرئوي.

المضاعفات

خراجات الرئة - قد يؤدي التشخيص أو العلاج المتأخر إلى تكوين القيح في الرئتين. إذا تجمع القيح في تجويف الرئة، فسوف يتطلب الأمر تصريفه بإبرة أو أنبوب ومدة أطول من المضادات الحيوية.

الانصباب الجنبي - قد يتجمع السائل بين الطبقات الرقيقة من البطانة التي تسمى غشاء الجنب المحيط بالرئتين حيث قد يصاب بعد ذلك بالعدوى، مما يتطلب تصريفًا عاجلاً أو جراحة إذا كانت معقدة ومضادات حيوية لمدة 6 أسابيع.

فشل الجهاز التنفسي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة - قد يصاب المرضى بفشل تنفسي يتطلب دعم الأكسجين وجهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة مع نتائج سيئة في الحالات الشديدة.

الفشل الكلوي - قد يصاب المرضى بانخفاض ضغط الدم والصدمة مما يؤدي في النهاية إلى توقف الكلى مما يتطلب غسيل الكلى.

التهاب السحايا والتهاب الدماغ: يمكن أن تنتشر العدوى إلى الدماغ أو المناطق المحيطة به مسببة التهابًا يؤدي إلى النعاس وتغير الحواس والصداع والقيء بسبب ارتفاع التوتر داخل الجمجمة والغيبوبة.

الالتهاب الرئوى كبار السن الرضع التدخين أمراض الجهاز التنفسي الفشل الكلوى

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