محامية تكشف أنواع الطلاق وحالات حق المرأة في رفع دعوى تطليق

قالت هناء محمود، المحامية بالمجلس القومي للمرأة، إن الطلاق يختلف عن الخلع فالطلاق وفقًا للقانون يكون لارتكاب الزوج فعل سواء إيجابي أو سلبي سبب للزوجة ضرر تستحيل معه العيشة بينهما.

أضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، أن الطلاق ربما يكون لعدم الإنفاق أو لارتباط الزوج بأخرى أو لسفر الزوج لفترة طويلة وتم إنذاره من قبل القاضي، وكذلك الهجر، وللضرب والعنف الجسدي، وكل هذا يعتبر ضرر.

أنواع الطلاق

تابعت أن الطلاق أنواع الأول الطلاق المنفرد بأن يذهب الزوج للمأذون ويطلق زوجته بإرادته منفردًا، والنوع اثلني التطليق بأن ترفع الزوجة دعوى للتطليق.