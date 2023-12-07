إرشادات معتمدة من قبل الأخصائيين النفسيين للتعامل مع الطلاق

من الصعب الاندماج ورجوع حياتك كما كانت قبل الانفصال عن شريك حياتك ولكنه يحتاج لبعض من الوقت لذلك، لذا تحتاج إلى بعض الإرشادات لمساعدتك على التعافي بشكل أفضل وتكون سعيدًا بما هو عليه الوضع.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي تساعدك ليس فقط على التأقلم، بل على الخروج بشكل أقوى بعد عاصفة الطلاق.

اشعر بكل المشاعر

لا بأس أن تشعر بآلاف المشاعر أثناء الطلاق - الحزن، الغضب، الارتباك - كلها جزء من العملية. يؤكد علماء النفس على أهمية الاعتراف بمشاعرك وقبولها. لذلك، أحضر علبة المناديل تلك، وقم بتشغيل أغنيتك الحزينة المفضلة، واسمح لنفسك أن تشعر. إنها خطوة حاسمة نحو الشفاء.

بناء فريق الدعم الخاص بك

ليس عليك مواجهة تحديات الطلاق وحدك. يوصي علماء النفس بإحاطة نفسك بشبكة داعمة من الأصدقاء والعائلة أو من تشعر بالراحة معه. شارك مشاعرك، أو اطلب النصيحة، أو ببساطة دعها تشتت انتباهك بضحكة جيدة. وجود نظام دعم قوي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

العلاج لا يقتصر على الدراما التليفزيونية فقط

المساعدة المهنية يمكن أن تغير قواعد اللعبة. المعالجون هم مثل المدربين العاطفيين، الذين يرشدونك خلال الأوقات الصعبة. سواء أكان الأمر يتعلق باستشارة فردية أو الانضمام إلى مجموعة دعم، غالبًا ما يؤكد علماء النفس على فوائد التحدث مع طرف ثالث محايد ومتفهم ويمكنهم حقًا مساعدتك في توجيه العملية.

إنشاء إجراءات صحية

يمكن أن يؤدي الطلاق إلى تعطيل حياتك اليومية، مما يجعلك تشعرين بالقدرة على الطفو. يقترح علماء النفس إنشاء إجراءات روتينية جديدة لاستعادة الشعور بالاستقرار. من المشي في الصباح إلى تجربة هواية جديدة، يمكن أن يساعدك خلق عادات إيجابية على التركيز على الحاضر وبناء مستقبل أكثر إشراقًا. يمكنك أيضًا ممارسة اليقظة الذهنية للبقاء على الأرض. يمكن أن يكون ذلك من خلال التأمل، أو التنفس العميق، أو ببساطة تقدير المتع الصغيرة في الحياة، ويدعو علماء النفس إلى البقاء حاضرين.

أعد اختراع نفسك

الطلاق فرصة لاكتشاف الذات وإعادة الابتكار. يشجع علماء النفس على قبول التغيير ورؤيته كفرصة لإعادة تعريف حياتك. فكر في مواجهة تحديات جديدة، أو متابعة المشاعر المفقودة منذ فترة طويلة، أو حتى تغيير خزانة ملابسك. البداية الجديدة يمكن أن تكون منشطة. أيضًا، لا تتمسك بالاستياء، فقد يعيق عملية الشفاء. يؤكد علماء النفس على أهمية التسامح، ليس للشخص الآخر، بل لنفسك. إن التخلص من الغضب والاستياء يمكن أن يحرر المساحة العاطفية للنمو والبدايات الجديدة.

لعب الطفل

إذا كان الأطفال جزءًا من المعادلة، فإن علماء النفس يؤكدون على أهمية الحفاظ على علاقة صحية بين الوالدين. ركز على التواصل المفتوح والاتساق وإعطاء الأولوية لرفاهية أطفالك. إن الجبهة الموحدة، حتى في الأسر المنفصلة، ​​توفر الاستقرار للصغار.