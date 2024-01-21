بتكلفة مليار و350 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مستشفى أشمون الجديدة

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة، بحضور خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.



تفقد المحافظ أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بمدينة أشمون بطول 1500 م وعرض 9م ، بتكلفة بلغت 13 مليون جنيه، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذى لأعمال التطوير بالجزيرة، حيث تم الانتهاء من صب الأرضيات الخرسانية وجارى تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وأعمال التشطيبات الخاصة بأحواض الزهور وزرع الأعمدة الديكورية الحديثة والنجيل الطبيعى لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة، وخلال تفقده لأعمال التطوير وجه المحافظ بإقامة أكشاك حضارية لخدمة المترددين كونه متنفسا لأهالي أشمون فضلا عن دوره في توفير فرص عمل للشباب.



وتفقد محافظ المنوفية، أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن بشارع بورسعيد بطول 1600 متر وعرض 10 أمتار، بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل، موجهًا رئيس المدينة بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال لتذليل العقبات أولًا بأول.



كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال الإنشاءات والصيانة لمدرسة السادات الثانوية التجارية بأشمون على مساحة فدان، وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة تضم 3 أجنحة منهم عدد 2 جناح "إنشاء جديد" تم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية بهم، وجناح ثالث "إحلال جزئي" وصيانة جاري تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية به.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي من خلال التوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحى، تفقد محافظ المنوفية إنشاءات مستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمقامة على مساحة 7 أفدنة بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه ، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة.

جرى الانتهاء من أعمال الأساسات العادية والمسلحة بالمبنى وجاري صب أعمدة الدور الأرضي، ومن المقرر أن يضم المشروع 6 غرف عمليات وقسم الغسيل الكلوي بواقع 52 كرسي، وقسم حضانات الأطفال بعدد 42 حضانة وقسم الحروق والذى يضم 5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة، فضلا عن قسم العناية المركزة بعدد 44 سرير، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة " وقسم الاستقبال والطوارئ بـ 27 سرير، وقسم الإقامة الداخلية بإجمالي 186 سرير.

وأكد محافظ المنوفية، أن مستشفى أشمون الجديدة ستعد صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.