وزير الرياضة يُشيد ببطل دفع الجُلة بعد فوزه بذهبية ملتقى التشيك الدولي

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء بطل رفع الجُلة محمد مجدي حمزة، بعد إحرازه المركز الأول لمسابقة دفع الجلة فى ملتقى التشيك الدولى لألعاب القوى داخل الصالات محققاً مسافة قدرها 20.91 متر، ليقترب خطوة نحو التأهل إلي الأوليمبياد، مثنيًا علي جهود الإتحاد المصري لألعاب القوى خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

كما قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري للسلاح، بعد تحقيق ميداليتين برونزية ببطولة العالم للسلاح ناشئين وناشئات بالبحرين وأوزبكستان علي الترتيب.

وفاز محمد ياسين، المصنف الأول عالميًا، ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة”، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام غدًا منافسات الفرق مشاركة 12 دولة، ويتصدر منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين التصنيف العالمي برصيد 370 نقطة.

كما تُوجت فرح محفوظ ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئات تحت 20 سنة، والتي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 19 حتى 20 يناير الجاري.

وحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبه المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد بتدريبات المنتخب المصري لكرة اليد بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وذلك لدعمهم قبل خوض لقاء الختام فى دوري المجموعات أمام منتخب الكاميرون والذي يقام غدا الأحد فى السادسة مساء .

وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرصه على التواجد اليوم مع المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لنؤكد لكم وقوف الجميع خلفكم لتحقيق اللقب الإفريقي.

ويحتل المنتخب المصري قمة مجموعته بعد تحقيقة الفوز على منتخب غينيا والكونغو برازفيل ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة حتى ال 27 من يناير الجارى والتى تأتى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتأهل الفائز بالبطولة التى يحمل لقبها المنتخب المصري الى أولمبياد باريس مباشرة .