الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق في مصنع للزجاج بالقليوبية

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق شب في مصنع للزجاج بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من قوات الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق محدود في مصنع للزجاج بمنطقة الشروق الصناعية في الخانكة بمحافظة القليوبية. 

 انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان الحريق في الصهريج الخاص بالمصنع فقط، وجرى الدفع ب4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

قوات الحماية المدنية مصنع للزجاج منطقة الشروق الصناعية 4 سيارات إطفاء دون خسائر بشرية

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