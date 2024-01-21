الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأورومتوسطي: الاحتلال يواصل سياسات التجويع والقتل الجماعي للفلسطينيين

الاحتلال
الاحتلال

قال رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن غزة تعيش أيامًا دامية، متابعًا: "غزة شهدت حوالي 9 أيام من الإبادة الجماعية منذ دفاع الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".

وأضاف رئيس المركز الأورومتوسطي في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك إرادة إسرائيلية في استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، وهناك تصميم من إسرائيل على تجويع السكان في شمال غزة، وعدم السماح بإدخال المواد الغذائية والطبية للمستشفيات.

رئيس المركز الأورومتوسطي: إسرائيل مستمرة في عمليات القتل الجماعي الممنهج للفلسطينيين

كما أشار إلى استمرار عمليات القتل الجماعي الممنهج عبر استهداف المنازل وأماكن اللجوء، متابعًا: "الاحتلال ارتكب 15 مجزرة خلال 24 ساعة".

وتابع: "الاحتلال قتل 200 فلسطيني خلال التسعة أيام الماضية وهو ما يعكس استمرار إسرائيل في جرائمها الدموية وعملياتها الوحشية".

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