تأجيل نظر اتهام 3 أشخاص بالشروع في قتل عامل بالقليوبية لجلسة 4 فبراير

قررت محكمة جنايات بنها، تأجيل نظر اتهام 3 أشخاص منهم شقيقين بالشروع في قتل عامل في مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير المقبل للاستعداد والمرافعة.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين وهم «السيد ع ع»، 34 سنة عامل وشقيقه «سعيد ع ع» 32 سنة عامل و«حسين ع أ»، 30 سنة عامل، شرعوا في قتل المجني عليه «محمد أ ع» عامل، على إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة بينهم وتعدى خلالها المتهمون على المجني عليه بالضرب باستخدام «عصى وحجارة»، وأسفرت عن إصابته.

كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات «عصي وحجارة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.