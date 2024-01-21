مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارة وأتوبيس على صحراوي أسوان

لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس بالقرب من كمين غرب أسوان على الطريق الصحراوي الغربي.

البداية بتلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي، على بعد 7 كيلو من كمين غرب أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع مواطن يدعى "أمجد م "، وتم نقل جثته لمشرحة أسوان، وأصيب في الحادث 3 آخرين، وهم: "مصطفى د، جعفر ع، أمجد س "، وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى.