الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يعلن قرب حصول أوكرانيا على حزم مساعدات دفاعية جديدة

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس السبت، إنه يجرى العمل مع "الشركاء الدوليين الرئيسيين"؛ لضمان الحصول على حزم جديدة من الدعم الدفاعى لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا.

وأضاف زيلينسكى - فى خطابه المسائى عبر الفيديو، ونقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - “نستعد لمزيد من العمل مع شركائنا الرئيسيين، بما فى ذلك الدعم الدفاعى المحدد الآن، خلال هذه الأسابيع والأشهر”، وأشار إلى أن الشركاء سيوافقون على حزم دفاعية جديدة لأوكرانيا.

وشكر زيلينسكي، جميع أصدقاء أوكرانيا فى جميع أنحاء العالم، "الذين يفهمون أن ساحة المعركة لا يمكن أن تنتظر ببساطة وأن إنقاذ الأرواح لا يمكن تأخيره، إلى كل أولئك الذين يحاولون التعجيل باتخاذ القرارات الضرورية - هناك حاجة إليها الآن".

وأشار فى الوقت نفسه إلى أن أكثر من مائة اشتباك قتالى - معارك ضارية - جرت على الجبهة فى اليوم الماضى وحده.

ووفقا لزيلينسكي، تم الإبلاغ عن أعنف قتال فى أفدييفكا، واتجاه مارينكا - بالقرب من كراسنوهوريفكا، واتجاه ليمان، واتجاه سيفيرشينا، واتجاه كوبيانسك، واتجاه خيرسون - فى كرينكي.

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