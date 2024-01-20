الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موازنة البرلمان: موارد صندوق النقد الدولى ستزيد بسبب الأزمات الدولية

صندوق النقد
صندوق النقد

 أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موارد صندوق النقد الدولي ستزيد بسبب الأزمات الدولية، مؤكدًا أن مصر لم تشارك في صندوق النقد الدولي أو الصندوق الإفريقي من قِبل الوجاهة.

وأضاف فخري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"،  مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك نسبة من المنح التي يعطيها الصندوق لمشاركيه عند مواجهة حالة ركود، وأن الصندوق يقدم تسهيلات في تمويل برنامج الاصلاح، موضحًا أن المشكلة في مصر هي شح العملة، وهذا يرجع إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما أحدثته من تأثيرات عالمية على الدول الكبرى، وخرج من مصر نحو 22 مليار دولار خلال تلك الأزمة الاقتصادية. 

وتابع: "الحكومة أطلقت الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأساسيات الاقتصاد المصري بها تنوع بين الزراعة والصناعة والتجارة، والاقتصاد المصري يتسم بتعدد مصادر النقد الأجنبي، ومنها حركة الصادرات والواردات وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والمناطق الاقتصادية واللوجستية باعتبارها مصدرًا جديدًا لزيادة دخل العملة". 

لا بد من ضخ دماء جديدة بسياسات جديدة في المجموعات الاقتصادية

وأشار  إلى أن الازمة الحالية في البحر الأحمر والسودان وليبيا، وأن الصراعات القائمة في المنطقة العربية تواجه عددًا من الدول باستثناء مصر والأردن والمغرب والجزائر، معلقًا: لا بد من ضخ دماء جديدة بسياسات جديدة في المجموعات الاقتصادية.

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