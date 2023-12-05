الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مدير صندوق النقد: حريصون على مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت فعاليات قمة المناخ COP 28 المنعقدة في دبي، خلال الفترة الحالية، لقاء محافظ البنك المركزي حسن عبدالله مع كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وشهد اللقاء، استعراض ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

 وأشادت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بدور البنك المركزي في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر؛ بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة.

وأكدت على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر.

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