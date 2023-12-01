الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 47.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غد الأحد 3 ديسمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا

ويطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 24.5 مليار جنيه لمدة 373 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليارًا في 5- 3- 2024، واستحقاق طرح الـ24.5 مليار جنيه في 3- 9 -2024.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

مسئولو الطرح

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، وذلك اعتبارًا من الاثنين الماضي، وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية.

ووفق القرار يتشكل مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعضوية كل من:

رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي.

طارق محمد بدوى الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.

محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

على محمد على فرماوي - خبيرًا تكنولوجيا.

نجلاء أنور الأهواني - خبيرًا اقتصاديًا.

شريف حسين كامل محمد - خبيرًا ماليا.

حسن محمد حسن الخطيب - خبيرًا اقتصاديا.

سميحة السيد فوزي - خبيرًا اقتصاديًا.

عصام محمد عبد الهادی عامر - خبيرًا محاسبيا وماليا.

محمد عثمان إبراهيم الديب - كبيرًا مصرفيًا.