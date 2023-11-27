الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد استحداث منصب جديد.. تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2023، لمدة عام.

ويضم التشكيل الجديد: رامي أحمد عادل أبوالنجا، وطارق محمد بدوى الخولي كنائبين لمحافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى محمد على فرماوى خبيرًا تكنولوجيًا، ونجلاء أنور الأهواني خبيرًا اقتصاديًا، وشريف حسين كامل محمد خبيرًا ماليًا، وحسن محمد حسن الخطيب خبيرًا اقتصاديًا، وسميحة السيد فوزي خبيرًا اقتصاديًا، وعصام محمد عبدالهادي عامر خبيرًا محاسبيًا وماليًا، ومحمد عثمان إبراهيم الديب خبيرًا مصرفيًا.

كان البنك المركزي قد أعلن عن تعيين محمد أبوموسى مساعدًا لمحافظ البنك المركزي، حيث تم استحداث هذا المنصب مؤخرًا.

وشغل أبوموسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB، وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الإفريقي.

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