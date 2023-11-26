الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعيين محمد أبوموسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزى

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن تعيين محمد أبوموسى، مساعدًا لمحافظ البنك المركزي المصري، حيث تم استحداث هذا المنصب مؤخرًا ليكون أبوموسى أول مساعد للمحافظ.

وشغل أبوموسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، وعضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الإفريقي.

ويتمتع أبوموسى بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25 عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.

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